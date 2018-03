Bienen sind gut über Winter gekommen

Im Burgenland haben die meisten Bienenvölker den Winter ganz gut überstanden. Das Interesse an der Imkerei ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Viele Neueinsteiger wollen das Handwerk lernen.

Der heurige Winter sei sehr gut verlaufen, die Bienenvölker starteten mit sehr guten Beständen, die Verluste seien im üblichen Rahmen, sagte Franz Vuk von der Tierzuchtabteilung der Landwirtschaftskammer Burgenland. Bei den Bienenvölkern sei grundsätzlich mit einem Ausfall von rund zehn Prozent zu rechnen. Ganz ohne Winterverluste gehe es in der Imkerei nicht ab, so Vuk.

ORF

600 Imker im Burgenland

Derzeit gibt es im Burgenland an die 10.000 Bienenvölker, die von 600 Imkern betreut werden. Davon sind 20 reine Imkerbetriebe. Die einheimischen Imker können rund 50 Prozent des Honigbedarfes decken. Um neue Imker dazuzugewinnen, bietet die Landwirtschaftskammer Burgenland heuer zwei Imker-Einsteigerkurse an. Einer startet am Samstag in Güssing und einer Mitte April in Eisenstadt.

In einem eintägigen Theoriekurs werden laut Vuk die Grundlagen der Bienenhaltung vermittelt. Über das Jahr verteilt an vier Samstagen werden dann halbtags Praxiskurse veranstaltet. In den Kursen werden die Grundlagen rund um Jungvolkbildung, Honigernte und Varroa-Bekämpfung vermittelt.