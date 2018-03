Oberwart: Mann bei Verkehrsunfall verletzt

In Oberwart ist es Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Lenker mit seinem Fahrzeug auf der L240 in Richtung St. Martin in der Wart von der Straße abgekommen.

Der Mann zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 in das Landeskrankenhaus Graz geflogen werden.

Das Unfallfahrzeug musste von der Stadtfeuerwehr Oberwart geborgen werden. Diese war mit drei Fahrzeugen und zwölf Mitgliedern im Einsatz.

zurück von weiter

Autofahrerin erfasst Fußgängerin mit Auto

Auch in Oberschützen ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Nachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Eine 69-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart war zu Fuß in Richtung Unterschützen unterwegs, als sie von einer 65-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk, mit ihrem Fahrzeug erfasst wurde.

Die Fußgängerin begab sich ins Krankenhaus, wo eine schwere Fußverletzung festgestellt wurde. Die beiden Beteiligten waren nicht alkoholisiert.