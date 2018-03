„Genuss und Klang“ auf Burg Schlaining

Das Festival „Klangfrühling“ auf Burg Schlaining steht heuer unter dem Motto „Genuss & Klang“. Auf dem Programm steht etwa ein mehrgängiges Festessen begleitet von barocker Tafelmusik. Ein Schwerpunkt wird aber auch dem Gedenkjahr 2018 gewidmet sein.

Gestartet wird das Festival am 5. Mai mit dem Pre-Opening „Klangschlaining“. Dabei wird in privaten Häusern und Gärten in allen fünf Ortsteilen Altschlaining, Drumling, Goberling, Neumarkt und Stadtschlaining (jeweils Bezirk Oberwart) musiziert, sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Gerhard Krammer. „Der Klangfrühling möchte sich öffnen und Menschen einladen herzukommen, um einfach eine schöne Zeit zu erleben - mit Musik und allem drumherum“, so Krammer.

„Die Geschichte vom Soldaten“

Erstmals wird dem Publikum beim „Klangfrühling“ Musiktheater geboten. Aufgeführt wird „Die Geschichte vom Soldaten“ von Igor Strawinsky. Neben dem Merlin-Ensemble Wien schlüpft Schauspielerin Andrea Eckert in alle darzustellenden Rollen - Soldat, Teufel und Prinzessin. Strawinsy schrieb das Stück vor genau 100 Jahren. Dieser Programmpunkt ist nur einer, in dem Bezug auf das Gedenkjahr 2018 genommen wird.

Gedenkjahr 2018

„Ich glaube in einer Stadt wie Stadtschlaining, wo es das internationale Friedensforschungsinstitut gibt, wo es eine jüdische Synagoge gibt, gibt es Fixpunkte, die kann man nicht ausblenden. Im Gegenteil: Man muss dankbar sein, dass sie da sind und das soll man integrieren. Gerade in einem Jahr wie 2018 ist es klar, dass wir an den Holocaust und die Shoa denken“, so Krammer.

Neun Tage lang wird beim „Klangfrühling“ Programm geboten und zwar auch für Kinder und Jugendliche.