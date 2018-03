Marienkron: Alles wird neu

Das Kurhaus Marienkron der Klosterschwestern in Mönchhof ist eine Großbaustelle. Das alte Gebäude wird abgerissen und modernen Standards entsprechend neu gebaut.

Das alte Kurhaus Marienkron in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) aus dem Jahr 1969 wird nach und nach abgetragen. Die Pläne für den Neubau werden umgesetzt, der offizielle Spatenstich erfolgte nun. „Der Bau an sich war nicht mehr zeitgemäß, er ist teilweise 50 Jahre alt, die Technik ist überaltert“, sagt der Geschäftsführer des Kurhauses, Gunther Farnleitner.

ORF

Die alten Zimmer und die gesamte Anlage waren im Vergleich zu modernen Wellnesshotels schlicht. Das Interieur soll nun neuen Glanz bekommen, Fastenkuren mit spiritueller Begleitung bleiben.

ORF

Neubau kostet 13 Millionen Euro

„Wir spezialisieren uns noch mehr auf Gesundheit, auf Ernährung, auf Fasten - aber immer mit dem spirituellen Hintergrund. Denn Leib und Seele gehören eben zusammen“, sagte Äbtissin Mutter Ancilla.

ORF

Der Neubau kostet rund 13 Millionen Euro. Die Eigentümer - die Elisabethinen, das Stift Heiligenkreuz und die Abtei Marienkron - investieren. Das Land zahlt durch ein EU-Förderprogramm zehn Prozent dazu. Im Frühjahr 2019 soll das neue Kurhaus mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder öffnen.