91 Vögel in Kastenwagen endteckt

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen gleich zwei Tiertransporte an der Grenze in Nickelsdorf gestoppt. In einem Kleinbus fanden die Beamten vier Hundewelpen. Im zweiten Fall entdeckten sie 91 Vögel in einem Kastenwagen.

Der Kastenwagen, an dem ein belgisches Kennzeichen montiert war, wurde bereits am Wochenende in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gestoppt, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. In dem Fahrzeug befanden sich drei irakische und ein belgischer Staatsbürger. Der bulgarische Führerschein des 21-jährigen irakischen Fahrers stellte sich bei der Kontrolle als Fälschung heraus.

Landespolizeidirektion Burgenland

Papageien, Aras, Sittiche, etc.

Bei der Überprüfung des Laderaums entdeckten die Beamten mehrere Käfige, in denen sich insgesamt 91 Vögel verschiedenster Arten befanden, darunter Papageien, Tauben, Sittiche, Aras, Hühner und Puten. Eine Amtstierärztin stellte fest, dass die Tiere gesund waren.

Landespolizeidirektion Burgenland

Die Männer gaben an, die Vögel auf einem Tiermarkt in Ungarn erworben zu haben und diese nach Belgien bringen zu wollen. Sie konnten allerdings weder eine Transportbewilligung noch veterinärmedizinische Bescheinigungen vorweisen.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der Fahrzeuglenker wurde wegen Fälschung besonders geschützter Urkunden auf freiem Fuß angezeigt und anschließend mit den beiden übrigen irakischen Staatsbürgern, die keine gültigen Genehmigungen für den Aufenthalt in der EU vorweisen konnten, nach Ungarn zurückgewiesen. Auch der belgische Staatsbürger wurde wegen der, die Vögel betreffenden, fehlenden Unterlagen nach Ungarn zurückgeschickt.

Auch Hundetransport gestoppt

Einen Tag später, am Montag, wurde ein 32-jähriger ungarischer Staatsbürger bei der Einreise gestoppt, der vier Hundewelpen nach Österreich bringen wollte. Der Transportraum des Fahrzeugs verfügte über keine Frischluftzufuhr. Die Hunde befanden sich zwar in Boxen, die aber nicht vorschriftsmäßig gesichert waren.

Landespolizeidirektion Burgenland

Auch in diesem Fall konnte der Fahrer keine Transportgenehmigungen und tierärztliche Bewilligungen zur Beförderungen von Tieren vorweisen. Dem Mann wurde daher die Einreise ebenfalls nicht gestattet, er musste eine Strafe zahlen und umkehren.