Parndorf: Neues Kinocenter wird eröffnet

In Parndorf im Bezirk Neusiedl am See wird Donnerstagabend ein neues Cineplexx-Center eröffnet. Mehr als acht Millionen Euro wurden in das hochmoderne Kino nahe des Outlet-Centers investiert.

Das neue Kino hat fünf Säle und bietet Platz für insgesamt 850 Besucherinnen und Besucher. Für Eigentümer Christian Langhammer wird die Eröffnung ein Jubiläum, Parndorf ist der 50. Cineplexx-Standort in Europa. In Österreich betreibt Langhammer 26 Kinos - zwei davon nun im Burgenland: in Mattersburg und eben in Parndorf.

Parndorf sei ein spezieller Standort mit einer sehr hohen Frequenz, sagt Langhammer. Er erwartet in Parndorf neben Familien aus dem näheren Umkreis und aus Wien, auch Gäste aus dem Ausland. Der Zielgruppe entsprechend wird das Programm danach abgestimmt.

Keine Angst vor Streaming-Diensten

„Wir werden hier neben dem Mainstream-Programm auch Opern zeigen - Live-Übertragungen aus der Met in New York, genauso wie aus Wien - was ein Riesenerfolg ist. Wir werden hier Kinderprogramme und Familienprogramme zeigen. Es werden auch Originalfassungen laufen“, so Langhammer.

Streaming-Dienste sieht Langhammer nicht wirklich als Konkurrenz zum Kino: „Ich denke, dass der große Film - und dazu hat sich Hollywood auch bekannt - wird immer im Kino stattfinden.“

