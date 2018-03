Louis Vuitton droht Konditoren mit Klage

Der internationale Modekonzern Louis Vuitton droht burgenländischen Konditoren mit einer Klage. Dabei geht es um Markenrechtsverletzungen, wenn Torten in Form von Louis-Vuitton-Taschen inklusive Markenzeichen gebacken werden.

Die Taschen von Louis Vuitton sind für markenbewusste Modefans Statussymbole und begehrte Accessoires. Daher werden sie oft auch als Motiv für Torten und Süßspeisen bei Konditoren bestellt. Doch in Zeiten von sozialen Medien können solche süßen Kunstwerke den Betrieben zum Verhängnis werden, warnt die Wirtschaftskammer Burgenland.

Konzern fordert Unterlassungserklärung und Geld

Drei nordburgenländische Betriebe erhielten laut Wirtschaftskammer bisher wenig erfreuliche Post von den Anwälten von Louis Vuitton: Das französische Modelabel drohte ihnen im Kampf um Markenrechte mit einer Klage falls nicht eine Unterlassungserklärung unterschrieben und Betreibungskosten von rund 2.000 Euro bezahlt würden.

WK Burgenland

Auch die Mattersburger Jungunternehmerin Vanessa Hagen erhielt so einen Brief. Sie sei mit einer Abmahnung davongekommen, so WK-Präsident Peter Nemeth. Er rät Unternehmen, sich in jedem Fall an die Wirtschaftskammer zu wenden, um bei derartigen Vorfällen rechtlichen Beistand zu erhalten.

WK: Einverständnis der Markeninhaber notwendig

Die Wirtschaftskammer empfiehlt, Fotos von markenrechtlich bedenklichen Produkten sofort von Homepages und sozialen Netzwerken zu entfernen, um nicht auch rechtlich belangt zu werden. Darüber hinaus sei oftmals selbst die Herstellung derartiger Produkte nur mit Zustimmung des Markeninhabers zulässig, so Thomas Ehrenreiter vom Kompetenz-Center Recht und Service von der Wirtschaftskammer Burgenland.