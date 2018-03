ÖVP-Bauernbund gewinnt Mandat dazu

Der ÖVP-Bauernbund bleibt klare Nummer eins in der Landwirtschaftskammer. Das zeigt das offizielle Endergebnis, das seit Montagabend vorliegt. Der Bauernbund bekommt ein Mandat von den SPÖ-Bauern dazu.

Nach Auszählung der insgesamt 1.196 Wahlkarten steht das Endergebnis der Landwirtschaftskammerwahl nun fest.

ÖVP-Bauernbund bleibt stärkste Fraktion

Der ÖVP-Bauernbund bleibt mit Abstand die stärkste Fraktion und erhält 72 Prozent. Im Vergleich zur Wahl 2013 ist das ein Minus von 1,3 Prozentpunkten. Die SPÖ-Bauern kommen auf 23,6 Prozent. Ein Minus von 3,1 Prozentpunkten.

FPÖ und Grüne verpassen Einzug

Am Wahlsonntag traten erstmals vier wahlwerbende Parteien an. Die Freiheitlichen bekommen 3,7 Prozent, verpassen aber wie die Grünen - die auf 0,6 Prozent kommen - die Fünf-Prozent-Hürde, und damit den Einzug in die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer.

Dort gibt es insgesamt 32 Mandate zu vergeben. Auf den Bauernbund entfallen 24, auf die SPÖ-Bauern acht. Ein Mandat wandert damit von der SPÖ zur ÖVP. Die Wahlbeteiligung liegt bei 39,7 Prozent. Neuer Landwirtschaftskammerpräsident wird Nikolaus Berlakovich.

Berlakovich wird das Amt von Franz Stefan Hautzinger bei der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung am 10. April übernehmen.

