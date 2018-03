Kurs: Senioren digital und online aktiv

Der Seniorenrat hat am Montag die Initiative „Aktiv im Internet“ für die Generation 60 plus vorgestellt. Seniorinnen und Senioren haben dabei die Möglichkeit in Kursen den Umgang mit dem Internet zu erlernen.

Start der Aktion für Seniorinnen und Senioren ist in Mattersburg. 300 Plätze stehen zur Verfügung. Die drei Kurseinheiten sind gratis und dauern jeweils drei Stunden.

Mit A1 und den Seniorenorganisationen erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles über Google, Tablets und Smartphones.

ORF

Erste Kurseinheit

In der ersten Kurseinheit steht die Suchmaschine Google im Mittelpunkt. Nach einer allgemeinen Einführung wird die Welt von Google Maps, also der Navigations- und Kartenplattform vorgestellt. Am Ende hat jeder „Surfer“ eine neue, eigene Email-Adresse.

Zweite Kurseinheit

Die zweite Kurseinheit beinhaltet erste Schritte mit dem Tablet im Internet, die Fotofunktion des Geräts und die Vorstellung verschiedener Apps, wie des Kommunikationsdienstes WhatsApp, oder der Social Media-Plattformen Facebook oder YouTube. Zeitungen im Internet lesen, Nachrichtendienste nutzen und Wettervorhersagen abrufen sind ebenso Themen.

Dritte Kurseinheit

Bei der dritten Kurseinheit werden dann Sicherheit und Schutz der Privatsphäre im Internet sowie persönliche Einstellungen am Tablet durchgenommen.

Die Leihgeräte für den Kurs werden ebenso kostenlos von A1 zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen zu den kostenlosen Internet-Kursen und die Anmeldung dazu unter 0800/80 8810.