Diebe hatten es auf Kleidung abgesehen

Auf Kleidungsstücke hatten es zwei 26-jährige Männer abgesehen, die von der Polizei am Samstag in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden sind. Die beiden hatten Gewand im Wert von 700 Euro gestohlen.

Der Serbe und der Mazedonier hatten die Waren mithilfe einer präparierten Jacke gestohlen, ohne dabei einen Alarm durch die Diebstahlsicherung auszulösen. Eine Detektivassistentin hatte die beiden Männer in einem Geschäft beobachtet und angehalten.

Im Wagen der Verdächtigen fanden herbeigerufene Polizisten schließlich 17 Kleidungsstücke, die aus vier Geschäften gestohlen worden waren. Die Männer legten ein Geständnis ab, sie wurden in eine Justizanstalt gebracht.