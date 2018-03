Fernsehstudio wird zur Serienkulisse

In der dramatischen Comedy-Serie „Walking on Sunshine“ dreht sich alles um die Sonnen- und Schattenseiten der ORF-Wetterredaktion. Die Comedyserie wird gerade gedreht, unter anderem auch im ORF Landesstudio Burgenland.

Unter der Regie von Andreas Kopriva wird das „Burgenland heute“ Studio kurzerhand zum Drehort. Die neue ORF-Serie „Walking on Sunshine“ zeigt den Alltag der ORF-Wetterredaktion. Mit dabei ist Publikumsliebling Robert Palfrader. Er spielt Otto Cerny-Hohenburg, einen ehemaligen Nachrichtensprecher, der ein Problem mit Hochprozentigem hatte.

„Kein sonderlich netter Mensch“

Nach einem längeren Krankenstand kehrt er nun wieder ins Tagesgeschäft zurück. Doch leider gibt es keinen Platz für ihn in der Nachrichtenredaktion sondern nur noch beim Wetter und dort ist er nicht besonders erwünscht. „Meine Figur ist kein sonderlich netter Mensch, soviel kann ich schon sagen. Er ist ein bisschen seltsam. Der Umgang mit anderen Personen macht ihn seltsam. Er ist ein selbst zentrierter Mensch der ziemlich egoistisch ist“, so Robert Palfrader.

Vor der Kamera stehen unter anderem auch Proschat Madani, Miriam Fussenegger und Aaron Karl. Er spielt Lukas Jaric, einen Praktikanten der Wetterredaktion. Der Unterschied zwischen der echten und einer fiktiven Wetterredaktion in der Serie sei, dass in der fiktiven immer viel mehr passieren müsse, damit es spannend sei und manchmal auch knapp werde, damit die Sendung dann auch wirklich klappt. In der echten Wetterredaktion gebe es das nicht. Das seien alles Profis. Da gebe es keine Probleme, so Karl.

Im Herbst wird die Produktion abgeschlossen

Zehn Folgen werden gedreht. Im Herbst soll die Produktion dann abgeschlossen sein. Neben dem Burgenland heute Studio sind auch die ORF-Studios in Wien und Niederösterreich Schauplätze der Serie.