U-Haft nach Messerattacke in Eisenstadt verhängt

Ein 17-jähriger Lehrling, der am Mittwochabend in Eisenstadt einen 16-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll, muss in Untersuchungshaft. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Roland Koch, am Sonntag mit.

Es bestehe der Verdacht des versuchten Mordes sowie Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr, begründete Roland Koch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt die Verhängung der Untersuchungs-Haft.

Herz bei Messerstich nur knapp verfehlt

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See soll bei einem Streit den 16-Jährigen aus dem Bezirk Güssing mit einem Messer verletzt haben - mehr dazu in Messerstecherei: Jugendlicher schwer verletzt. Ein Stich in die Brust habe das Herz des Lehrlings nur knapp verfehlt, sagte Koch. Der 16-Jährige werde im Krankenhaus behandelt, sei aber außer Lebensgefahr.

Link: