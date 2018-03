Messerstecherei: Staatsanwalt beantragt U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat die Verhängung der Untersuchungshaft für jenen 17-jährigen Lehrling beantragt, der am Mittwochabend in Eisenstadt einen 16-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll.

Es bestehe der dringende Verdacht des versuchten Mordes, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Roland Koch, am Freitag Medienberichte.

Erneute Attacke nicht ausgeschlossen

Die U-Haft wurde unter anderem wegen Tatbegehungsgefahr und Verdunkelungsgefahr beantragt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der 17-Jährige den Jüngeren erneut attackieren oder diesen einschüchtern könne. Die Einlieferung des Jugendlichen in die Justizanstalt ist für Freitagabend vorgesehen, danach muss innerhalb von 48 Stunden über die Verhängung der U-Haft entschieden werden.

Jugendlicher wurde operiert

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See soll bei einem Streit einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Güssing mit einem Messer verletzt haben. Der Jüngere wurde dabei im Brust- und Bauchbereich verletzt. Er wurde im Krankenhaus operiert - mehr dazu in Messerstecherei: Jugendlicher schwer verletzt.