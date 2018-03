Hörimplantat: Lebensqualität Hören

Am Samstag ist der „Tag des Hörens“. Jeder fünfte Österreicher hat eine Hörminderung. Betroffene leiden zum Teil extrem darunter. Bei Walter Himmler war es so - doch seit er ein Implantat trägt, ist seine Lebensqualität gestiegen.

Dank eines Innenohrimplantats hört Walter Himmler wieder, wenn seine Frau mit ihm spricht und ihn um etwas bittet. Ausgelöst wurde seine hochgradige Schwerhörigkeit durch einen Hörsturz am rechten Ohr. „Das hat sich nicht angekündigt. Das war plötzlich beim Mittagessen. Auf einmal war es, wie wenn man auf einem hohen Berg oben ist - einen Druck in den Ohren und von da an war es dann aus“, erzählte Walter Himmler.

Hören lernen mit einer Logopädin

Walter Himmler war danach im Krankenhaus. Eine Operation brachte keinen Erfolg. Auch ein normales Hörgerät half nicht wirklich. Dann las der Vater zweier erwachsener Kinder in der Zeitung von der Möglichkeit eines Hörimplantates. 2015 wurde Walter Himmler im AKH operiert. Das Innenohrimplantat stellte seinen Hörsinn wieder her: „Natürlich brauch man nachher eine Logopädin, wenn man das einmal bekommen hat. Man glaubt, das ist zum Sprechen Lernen, nein, das ist zum Hören Lernen.“

Chirurg Dominik Riss im Gespräch Der Chirurg Dominik Riss hat Walter Himmler das Hörimplantat eingesetzt.

Lebensqualität enorm verbessert

Ein Innenohrimplantat empfiehlt sich für Personen, die gar nichts, oder sehr schlecht hören. Die Lebensqualität von Walter Himmler, der ein Faible für Oldtimer Traktoren hat, hat sich, seit er wieder hören kann, enorm verbessert: „Wenn man auf einer Seite nicht hört, wird man leu­te­scheu. Und wenn man dieses Gerät hat, hört man wieder - man hört Vogelgezwitscher, was ich vorher nicht gehört habe.“

Schwierige Umstände auch für die Ehefrau

„Vorher war es schon sehr mühsam, wenn er immer nachgefragt hat, wenn ich etwas gesagt habe. Ich musste das dann immer drei, vier Mal sagen, bis er mich richtig verstanden hat. Das ist jetzt schon leichter. Es ist dann natürlich auch oft zu Missverständnissen gekommen. Er hat etwas falsch verstanden und dann haben wir gestritten. Das fällt jetzt natürlich auch weitgehend weg. Das Leben ist so schon einfacher“, freut sich Ehefrau Theresia Himmler.

Seit seiner Pensionierung kümmert sich der ehemalige ÖBB-Bedienstete wieder intensiv um seine Weinreben - auch diese Arbeit gestaltet sich seit er wieder hören kann angenehmer.