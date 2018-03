Eisspaß auf dem Neusiedler See

Die extreme Kälte der vergangenen Tage hat eine Eisdecke auf den Neusiedler See gezaubert. Am ersten März-Wochenende werden sicher viele Spaziergänger und Hobby-Eissportler dem zugefrorenen See einen Besuch abstatten.

In der Ruster Bucht ist das Eis dick genug für uneingeschränktes Vergnügen. „Wir haben ungefähr eine Eisdicke von 15 Zentimetern, das ist tragfähiges Eis. Allerdings gibt es, wie jedes Jahr, auch offene Stellen. Und auch Eisflächen, die erst vor kurzem zugefroren sind, die relativ dunkel sind, die sollte man lieber meiden“, erklärt Hubert Weidenbacher, Leiter vom Bauamt in Rust.

Vorsicht angesagt

Die wenigen Eisläufer, die sich Freitagmittag schon auf den See wagten, kennen das Risiko. „Wir sind schon vorsichtig, wir erkennen hier und da auch die Stellen, wo noch Wasser ist, man sollte sehr gut aufpassen“, sagt Pascal Blancovaert aus Belgien. „Man sollte nicht an den Rand fahren oder zum Schilf, weil dort ist das Eis meist dünn“, weiß Isabella aus Niederösterreich. Und Ferdinand Huber aus Oberösterreich erklärt: „Man sollte auch hinhören, ob es kracht - also einfach die Augen ein wenig offen halten, dann sollte das schon passen.“

Eisdisco am Wochenende

In der Ruster Bucht steht am Samstag und Sonntag Eisdisco auf dem Programm. Die Gastronomie und der Schlittschuhverleih sind für einen Ansturm von Hobbyeissportlern gerüstet. „Bis jetzt war es noch schleppend, wir hoffen, dass am Wochenende noch mehr Gäste kommen“, sagt Hermann Spreitzenbart vom Schlittschuhverleih.

Filmausschnitt aus dem Jahr 1961 Waren das noch Zeiten, als die Eisdecke auf dem Neusiedlersee anscheinend jede Belastung aushielt, wie in einem ORF-Bericht aus dem Jahre 1961.

Auskünfte über Eistelefon

Wo genau man sich an diesem Wochenende auf eigene Gefahr aufs Eis trauen kann, darüber geben die Eistelefone der örtlichen Strandbäder Auskunft. In den nächsten Tagen soll es deutlich wärmer werden. Damit ist es wohl auch schon bald wieder vorbei mit dem Eislaufvergnügen auf dem Neusiedlersee.

