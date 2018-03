Von Rohrbach in die Welt

Das prominente Klavierduo Eduard und Johannes Kutrowatz leitet seit zehn Jahren das Liszt-Festival in Raiding und steht nun auch im Mittelpunkt eines Films von Walter Schneeberger. Zahlreiche Fans kamen zur Präsentation des Films in Rohrbach.

Da die Präsentation des Österreich Bilds in Rohrbach stattfand, war es für die Brüder Kutrowatz ein Heimspiel. „Die fabelhaften Kutrowatz-Brüder. Von Rohrbach in die Welt“ heißt die Produktion, die die Pianisten Johannes und Eduard Kutrowatz als erfolgreiche und gefeierte Musiker und Burgenländer porträtiert.

Emotionale Erfahrung für Eduard Kutrowatz

Der Film führt in Konzertsäle, Proberäume, zu renommierten Musikkritikern und in die Vergangenheit. „Das ist wieder eine andere Dimension von in der Öffentlichkeit stehen, nämlich zeitversetzt sich selbst zu beobachten, teilweise wirklich - im wahrsten Sinne des Wortes - Teile seines Lebens Revue passieren zu lassen. Vor allem, wenn dann Aufnahmen erscheinen, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Dann wird es durchaus emotional“, meinte Eduard Kutrowatz nach der Präsentation.

Dreharbeiten für starke Nerven

Walter Schneeberger und Kameramann Max Pehm begleiteten die Brüder ein halbes Jahr lang - es waren Dreharbeiten für Männer mit starken Nerven. „Wir hatten wirklich extreme Situationen vor den Konzerten, wenn die Zeit zu knapp war, wenn wir mit dem Dreh nicht fertig waren, wenn wir noch Großaufnahmen brauchten und die beiden überhaupt nicht proben konnten. Aber die haben das immer mit einer Gelassenheit hingenommen und gemeint ‚das machen wir schon‘“, so Schneeberger, Chefredakteur des ORF Burgenland.

„Gute Nerven zu haben ist ein unabdingbarer Schatz in dem Beruf, in dem wir uns bewegen. Und wenn man nur als Beispiel Aufnahmesitzungen für CDs oder LPs hernimmt, da braucht man unbedingt Geduld, obwohl Geduld absolut nicht meine Stärke ist“, so Johannes Kutrowatz.

Die Produktion führt von Rohrbach über das Liszt-Festival in Raiding bis nach Tokio. „Die ganze japanische Zusammenarbeit kannte ich nicht, weil ich nie dort war. Aber es wundert mich nicht, dass sie dort so viele Fans haben“, so Renate Kralik, Fan des Klavierduos.

Verbundenheit mit der Familie

„Ich schätze ihre Musik, ihr Können. Ich liebe auch, wie sie ihre Musik herüberbringen. Und was in diesem Film gut herausgekommen ist, dass zwei Brüder sich so gut miteinander verstehen“, meinte Altbischof Paul Iby.

Sendetermine „Österreich Bild“ am 4.3.2018, 18.30 Uhr, ORF 2

Langversion am 25.3.2018, 8.40 Uhr ORF, III

„Das ist für uns schon ein wichtiger Faktor - Familie, engere Familie, auch weitere - ich glaube schon, dass das eines der wichtigsten Dinge ist“, sagt Christian Kutrowatz, der jüngste der Kutrowatz-Brüder. Neben der Verbundenheit mit der Familie, zeigt der Film auch die Verbundenheit der Brüder mit ihrem Heimatort Rohrbach.

