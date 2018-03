Franz „Frankie“ Barilits ist tot

Franz „Frankie“ Barilits aus Draßburg (Bez. Mattersburg) ist am Donnerstag verstorben. Der Mann galt als Institution der Musik im Nordburgenland. In den 1970er- und 80er-Jahren spielte er mit der Band NonPlusUltra auf fast jeder Veranstaltung und betrieb ein Musikgeschäft mit Cafe.

Barilits verhalf vielen jungen Musikern zu einer Karriere - zum Beispiel unterstützte er sie in Form von Noten, Instrumenten und Tonanlagen. Er ermöglichte damit jungen Bands den Einstieg ins Musikgeschäft. Darüber hinaus komponierte er auch selbst, die bekanntesten Lieder schrieb er für Mandy von den Bambies und für Andy Borg und er sang auch selbst.

ORF

Vom Lehrer zum Musikgeschäft-Besitzer

Nach der Matura am musisch-pädagogischen Gymnasium in Eisenstadt 1968 besuchte Barilits die pädagogische Akademie, die er 1970 als Volks- und Hauptschullehrer abschloss. Er unterrichtete in Schattendorf, merkte aber schnell, dass ihn diese Arbeit nicht erfüllte. Der Wunsch nach einem eigenen Musikgeschäft wurde immer größer, diesen Traum verwirklichte er im Jahr 1982. Frankie Barilits wäre im April 69 Jahre alt geworden, er erlag einem Krebsleiden.