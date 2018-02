Kälte: Zuflucht für Obdachlose

Sehr schlimm trifft die derzeitige Kälte all jene, die kein Zuhause haben. Die Caritas hat in den vergangenen Tagen in ganz Österreich Notschlafstellen errichtet, auch in Eisenstadt - bis vor Kurzem auch für eine Mutter mit ihren zwei Kindern.

Mit ihren zwei Kindern stand die Frau kurz davor auf der Straße zu landen. Die Caritas Burgenland konnte rechtzeitig helfen. Die Mutter, die zum Schutz ihrer Kinder anonym bleiben möchte - bekam im Eisenstädter „Zufluchtsraum“ ein Dach über dem Kopf.

Von der Caritas vor der Straße gerettet Die Burgenländerin will gar nicht daran denken, wo sie und ihre Kinder jetzt wären, wenn die Caritas nicht geholfen hätte.

„Es passiert vielen Frauen, dass man nach der Scheidung plötzlich dasteht, mit den Kindern, und nicht weiß wohin. Ich habe dann mit der Beraterin telefoniert und sie hat gesagt, sie wird uns was suchen, sie hilft uns.“ Die Burgenländerin will gar nicht daran denken, wo sie jetzt wäre, wenn man ihr nicht geholfen hätte: „Das wäre eine Katastrophe. Ich bin einfach unendlich dankbar und das werde ich immer sein.“

Mittlerweile hat die Familie mit Hilfe der Caritas ein neues Zuhause gefunden - zumindest für die kommenden zwei Jahre.

Kein soziales Netz mehr

Edith Pinter, Präsidentin der Caritas Burgenland, weiß, wie es solchen Menschen geht: „Es kommt auch dieser physische und psychische Stress dazu. Und diese Menschen wissen zugleich, dass sie, sobald sie obdachlos sind, durch das soziale Netz fallen.“

Verhalten in Notsituationen

Die tiefen Temperaturen im Winter machen die Situation für obdachlose Menschen noch schwieriger. Wenn man Menschen sieht, bei denen man nicht weiß, ob sie Hilfe brauchen, sollte man diese Ansprechen und fragen, ob sie Hilfe brauchen. In Notfällen muss unbedingt die Rettung gerufen (Telefonnummer 144) werden. Für konkrete Hilfe soll man eines der Kältetelefone der Caritas oder eine Einrichtung der Caritas kontaktieren.

Kältetelefon Eisenstadt: 0676/837 303 22

