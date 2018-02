Das Kulturgut und Genussmittel von A-Z

Dem Wein widmet sich der ORF Burgenland ab dem 10. März in einer 26-teiligen Serie. Das „Wein ABC“ erklärt Begriffe aus der Welt des Weines. Als Experte im TV fungiert Josef Schuller, Leiter der Weinakademie Österreich.

Josef Schuller ist der erste Österreicher, der den Titel „Master of wine“ trägt. Der Stammsitz der Weinakademie Österreich in Rust ist auch einer der Drehorte für die neue ORF-Serie „Wein ABC“. Gedreht wurde aber auch im Keller und in den Verkostungsräumen der Weinbauschule in Eisenstadt, in einem Heurigen, in einem alten Keller in Rust und im Weingarten.

ORF

Begriffe kurz und anschaulich erklärt

Die erste Staffel des „Wein ABC“ - von A bis M - wird bis Anfang Juni wöchentlich zu sehen sein, jeden Samstag nach „Burgenland heute“. Pro Buchstabe werden drei Begriffe kurz und anschaulich erklärt. Landedirektor Werner Herics ist überzeugt: „Der Wein ist ein wichtiges Kulturgut des Burgenlandes. Die Weinwirtschaft, in all ihren Facetten, trägt wesentlich zur Wirtschaftskraft des Landes bei. Diesem Umstand wollen wir verstärkt mit dieser Serie Rechnung tragen und ich freue mich, dass wir mit Josef Schuller einen international anerkannten Experten in Sachen Wein dafür gewonnen haben.“

ORF

Einblick in das Thema Wein

Redakteurin Nicole Aigner, Kameramann Christian Steiner und Assistent Jürgen Steiger haben dabei versucht, Überraschungsmomente und möglichst interessante Bilder einzubauen. Im Programm von Radio Burgenland vermittelt Christian Zechmeister, der Weinakademiker und Geschäftsführer der „Wein Burgenland“, einen Einblick in das Thema Wein, ebenfalls wöchentlich in „Radio Burgenland am Wochenende“.

ORF

Regional und international

Ein wichtiger Aspekt ist die Vermittlung von Trinkkultur und Weingenuss, der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit Wein. Die Weinserie hat einen Burgenlandbezug, blickt aber mit dem international anerkannten Weinexperten Josef Schuller auch in die internationale Welt des Weines.