Reaktionen nach Tirol-Wahl

In Tirol hat die Landtagswahl einen klaren Erfolg für die ÖVP gebracht. Laut ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner habe sein Tiroler Kollege Günter Platter den Lohn für eine souveräne Politik bekommen.

Die Volkspartei kam auf 44,26 Prozent, die SPÖ auf 17,25 Prozent, die FPÖ landet mit 15,53 Prozent auf Platz 3. Die Grünen verlieren etwas, sind aber mit 10,67 Prozent im Landtag vertreten. Die Liste Fritz und auch die NEOS schaffen in Tirol den Einzug in den Landtag.

Steiner: „Lohn für eine souveräne Politik“

„Ein toller Erfolg für die Volkspartei Tirol. Günther Platter hat mit diesem Ergebnis den Lohn für eine souveräne Politik bekommen. Er ist bei den Leuten und weiß, wo der Schuh drückt“, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner am Sonntag zum Ergebnis der Landtagswahlen in Tirol. Platter und sein Team stehen für Stabilität und eine erfolgreiche Arbeit für Tirol.

Niessl sieht generellen Aufwärtstrend in der SPÖ

„In zwei so schweren Bundesländern für die SPÖ wie Niederösterreich und Tirol mehr als zwei bzw. mehr als drei Prozentpunkte dazu zu gewinnen, ist ein gutes Zeichen für die Sozialdemokratie“, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). "Man sieht ganz klar, wenn die Spitzenkandidatin bzw. der Spitzenkandidat stimmt, sprich, die Menschen ‚abholt‘ bzw. ihre Sprache spricht, dann kommen auch unsere sozialdemokratischen Themen richtig bei der Bevölkerung an“, so Landeshauptmann Niessl abschließend.

