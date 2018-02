Stefan Oberfellner gestorben

Er ist wohl der bekannteste Pilger und Wanderer des Burgenlandes gewesen: Stefan Oberfellner. Der leidenschaftliche Wanderer ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren im Krankenhaus Mistelbach gestorben.

Stefan Oberfellner aus Wallern dürfte aufgrund einer übergangenen Grippe gestorben sein. Er war gerade auf Pilgerschaft im Weinviertel. Er war ein Extrem-Pilger und marschierte im Jahr rund 2.000 Kilometer. Er ging zum Beispiel sechsmal den Jakobsweg und viele Male die Wallfahrt nach Mariazell.

Selbst wenn keine mehrmonatige Reise auf dem Programm stand, war er eben im Burgenland täglich durchschnittlich 30 Kilometer unterwegs. Oberfellner war ein treuer ORF-Burgenland-Tour-Teilnehmer. Die Leidenschaft tausende Kilometer quer durch Europa zu gehen, entdeckte Oberfellner erst in der Pension für sich.

Interviewausschnitte Stefan Oberfellner

Er nahm auch an der 24-Stunden-Extrem-Tour rund um den Neusiedler See teil. Eine 120 Kilometer lange extreme Tour - die er auch am 26. Jänner noch mitging. Sieben Mal nahm er an dieser Tour teil und sieben Mal erreichte er auch das Ziel.

Stefan Oberfellner bei der Burgenland-Extrem-Tour 2018 im Interview mit Hannes Auer

Seinen größten Traum - den Jakobsweg nach Jerusalem zu gehen - konnte er sich nicht mehr erfüllen.