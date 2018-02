Abschied nach 42 Jahren Polizeidienst

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Wolfgang Bachkönig nicht nur als Gesicht der Polizei im Burgenland sondern auch als Autor einen Namen gemacht. Nun feierte der Polizeisprecher nach 42 Dienstjahren seinen Abschied.

Für Wolfgang Bachkönig war es sein letzter Auftriff in Uniform. 42 Jahre lang war er, zuerst für die Gendarmerie, später dann für die Polizei im Dienst. 30 Jahre davon hat er die Öffentlichkeit über Arbeit und die Ermittlungen der Polizei auf dem Laufenden gehalten. Mit einem großen Fest verabschiedete er sich nun von seinen Freunden, Kollegen und Weggefährten.

ORF

Einsätze die in Erinnerung bleiben

Bachkönig hat zahlreiche Einsätze absolviert und dabei wohl jeden Aspekt der Polizeiarbeit kennengelernt. Ein persönlicher Hilfseinsatz im Jahr 1986 ist ihm nach mehr als vier Jahrzehnten im Dienst besonders in Erinnerung geblieben.

„Bester Kollege, den man sich wünschen kann“ Freunde und Familie sowie Kollegen und Weggefährten sind gekommen, um den langjährigen Polizeisprecher zu verabschieden.

„Es waren Eltern mit ihrem Säugling unterwegs. Ein kalter Novembertag bei Regen. Es war Mitternacht und das Auto hatte einen Defekt. Die Familie ist dann zu mir auf die Dienststelle gekommen, damals noch in Sieggraben. Das Kleinkind und die Mutter konnte ich bei einem Kollegen unterbringen und das Auto konnte ich, da ich gelernter Kfz-Mechaniker bin, reparieren. Die Familie konnte dann ihren Weg fortsetzen“, erzählte Bachkönig.

ORF

Bekannt als Autor

Drei Jahrzehnte lang war Wolfgang Bachkönig in der Presseabteilung der Landespolizeidirektion Burgenland tätig und damit vielen Burgenländerinnen und Burgenländern ein Begriff. Bekannt ist der Ruster aber auch als Autor. Er hat zum Beispiel über den Ungarnaufstand im Jahr 1956 oder über spektakuläre Kriminalfälle im Burgenland geschrieben. Für diese Leidenschaft hat er jetzt in der Pension viel Zeit. „Ich gehe zwar in Pension aber nicht in den Ruhestand. Mein nächstes Projekt hat bereits konkrete Formen angenommen und zwar wird es ein Buch werden. Sommer 1989, durch die Löcher des Eisernen Vorhanges in die Freiheit“, sagte Bachkönig. Damit wird man wohl weiter von Wolfgang Bachkönig hören, auch wenn er seine Polizeikappe nun abgegeben hat.