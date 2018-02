Vermisste Kinder in Wien gefunden

Die am Donnerstag als vermisst gemeldeten Kinder, die in einer Kinder- und Jugendwohngemeinschaft im Bezirk Güssing abgängig waren, sind in Wien gefunden worden.

Eine Suchaktion im Raum Güssing durch die Polizei verlief bis in die Nacht negativ. Doch gegen 21.00 Uhr fand man die Kinder, die weder Winterkleidung noch ein Handy bei sich hatten, in Wien Favoriten. Sie sind wohlbehalten und werden von der Polizei befragt.

Bis morgen in Wien

Die beiden Burschen im Alter von elf und zwölf Jahren werden die Nacht in Wien verbringen. Ob sie am Freitag wieder ins Südburgenland kommen, ist noch unklar, aber laut Polizei wahrscheinlich. Wie die beiden nach Wien kamen, ist noch nicht bekannt.