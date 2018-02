Neustart für Tourismus in Podersdorf

Podersdorf will sich touristisch neu ausrichten - und das auch mit Hilfe einer neuen Tourismus-Geschäftsführerin. Mit vielen anderen Angeboten soll der Wegfall des Surf Worldcups ausgeglichen werden.

Die Tourismus-Saison startet in Podersdorf am Osterwochenende - also Ende März - mit einer Drachenshow. 20 internationale Piloten der Drachenszene werden Exponate von einer Länge bis zu 30 Metern in den Himmel steigen lassen. Es sei eine Veranstaltung, „die so noch nie dagewesen“ sei, meinte das Planungsteam.

Tourismus Podersdorf

Angebote breiter über das Jahr verteilen

Der Kopf dieses Teams ist Doris Neger, neue Geschäftsführerin des Podersdorf Tourismus. Sie will neue Maßstäbe in der größten Tourismus-Gemeinde im Nordburgenland setzen. Eines ihrer zentralen Anliegen ist es, die Angebote breiter zwischen März und November zu verteilen. „Zur Zeit ist es so, dass wir 50 Prozent unserer Nächtigungen im Juli und August erzielt haben und das ist für eine ‚Einsaisonalität‘ sehr herausfordernd, einerseits natürlich im Hinblick auf die Qualität. Sie müssen sich vorstelle, wenn Sie in einem Betrieb sind, Sie müssen Mitarbeiter anstellen, Sie müssen eine Planung machen, Sie sollten investieren. Wenn Sie nur einen sehr kurten Zeitraum von zwei bis fünf Monaten haben, wird das natürlich sehr schwierig, bis nahezu unmöglich.“

ORF

300.000 Euro Investitionen in die Infrastruktur

Auch in die Infrastruktur wird heuer kräftig investiert, sagte Bürgermeisterin Michaela Wohlfahrt (ÖVP): „Dazu gehören beispielsweise barrierefreie Gehsteige, wir werden drei E-Tankstellen errichten. Eine Hundefreilaufzone ist geplant für heuer. Wir investieren in den Campingplatz, in die Verbesserung der Radwege und in die Verschönerung des Ortsbildes, beziehungsweise auch unserer Kinderspielplätze. Und dazu nehmen wir alleine heuer 300.000 Euro in die Hand.“

Tourismus Podersdorf

Podersdorf war jahrelang für den Surf Worldcup bekannt, der aber seit dem Vorjahr in Neusiedl am See stattfindet. Das habe aber keine Auswirkungen auf die Nächtigungen gehabt, meinte Rene Lentsch, Obmann des Tourismusverbandes. Im Vorjahr habe es rund 422.000 Nächtigungen in Podersdorf gegeben, so Lentsch. Es stehen insgesamt 1.500 Betten zur Verfügung.