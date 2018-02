Straßenmeistereien im Volleinsatz

72 Winterdienst-Fahrzeuge und 390 Straßenmeistereien-Mitarbeiter sind zur Zeit auf Burgenlands Straßen im Einsatz. Trotzdem kommen Fahrzeuge immer wieder von der Straßen ab und landen im Straßengraben.

Da auch in den nächsten Tagen mit winterlichen Straßen-Verhältnissen zu rechnen ist, bleiben die Mannschaften der Straßenmeistereien weiterhin im Volleinsatz, betonte der zuständige Landesrat, Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Feuerwehren im Einsatz

Immer wieder kommen Fahrzeuge von der Straßen ab und landen im Straßengraben. Die Feuerwehren mussten unter anderem zu Fahrzeugbergungen in St. Georgen, Winden am See, Oberschützen, Marz oder Neumarkt im Tauchental ausrücken.

