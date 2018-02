Start für „Woche der Landwirtschaft“

Am Mittwoch startet die Landwirtschaftskammer die „Woche der Landwirtschaft“. Bei dieser Veranstaltungsreihe werden der Öffentlichkeit verschiedene Themen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft vorgestellt und näher gebracht.

Die „Woche der Landwirtschaft“ ist eine Veranstaltungsreihe, die seit mehr als 20 Jahren von den österreichischen Landwirtschaftskammern durchgeführt wird. Im Burgenland beginnt sie am Mittwoch mit dem Weinbautag des Weinbauverbandes Burgenland in der Landwirtschaftskammerzentrale in Eisenstadt.

Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Bis 2. März gibt es im gesamten Burgenland Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, so Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stefan Hautzinger: „In dieser Woche soll vor allem die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit gezeigt werden, denn das geht ja von der Nahrungsmittelproduktion bis hin zur Energieproduktion und von der Kulturlandschaftspflege bis hin zu den vielen Dienstleistungen, die wir im ländlichen Raum erbringen. Damit hat die Landwirtschaft einen wichtigen Einflussbereich auf unser tägliches Leben.“

So findet am Mittwoch auch die Vollversammlung des Landesverbandes der bäuerlichen Selbstvermarkter in Winden statt. Am Donnerstag hält der Burgenländische Gemüsebauverband in St. Andrä seine Vollversammlung ab, am Samstag der Schaf- und Ziegenzuchtverband in Oberpullendorf.

Konsument als wichtigster Partner

Generell gehe es aber nicht nur darum, die Bauern und ihre Arbeit vor den Vorhang zu holen. Man wolle die Woche auch nutzen, um Werbung für regionale Produkte zu machen und um neue Kunden zu gewinnen, so Hautzinger: „Der Konsument ist der wichtigste Partner für die Landwirtschaft, denn letzten Endes entscheidet er ja mit seinem täglichen Einkauf in welche Richtung sich die burgenländische Landwirtschaft und unsere Betriebe weiterentwickeln können.“

Die burgenländische „Woche der Landwirtschaft“ findet am 2. März mit einem Galaabend im Kulturzentrum Güssing ihren Abschluss.