Reifenaufstecher: Sachbeschädigungen geklärt

In Neusiedl am See ist ein Fall von Sachbeschädigung aufgeklärt worden: Über zweieinhalb Jahre lang wurden bis vor kurzem immer wieder in der selben Straße Autoreifen aufgestochen - in Summe bei 20 Autos.

In der Zeit von Oktober 2015 bis Februar 2018 wurden in der selben Straße, im Ortsgebiet von Neusiedl am See, die Reifen geparkter Autos aufgestochen. Aufgrund von umfangreichen Ermittlungen und langwierigen Überwachungsmaßnahmen ist es den Polizisten aus Neusiedl am See gelungen, einen Pensionisten aus Neusiedl am See auszuforschen.

Wollte nicht, dass Autos dort parken

Der Pensionist lebt offenbar in der Straße, in der die Reifen aufgestochen wurden. Der Mann gab die Taten zu. Er wollte nicht, dass die selben, vorwiegend Firmenfahrzeuge in diesem Straßenzug parken und somit andere Verkehrsteilnehmer nicht parken können.