Adam Fischer bekommt Wolf-Preis

Die in Israel ansässige Wolf Foundation verleiht den diesjährigen Hauptpreis in der Kategorie „Musik“ an den Dirigenten Adam Fischer. Fischer war mehr als zwei Jahrzehnte Chefdirigent bei den Internationalen Haydntagen auf Schloss Esterhazy in Eisenstadt.

Adam Fischer gründete im Jahr 1987 die Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und der großen ungarischen Orchester. Sein Anliegen war, ausgewählte Musiker dieser beiden Staaten noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs musikalisch zusammenführen, um gemeinsam die Werke Joseph Haydns auf Schloss Esterhazy in Eisenstadt aufzuführen.

Damals sei das ein Politikum gewesen, so Fischer heute. Er wollte zeigen, dass der Vorhang im musikalischen Geschmack und in der Persönlichkeit wenig bewirkt habe. „Die Mentalität der Ungarn und Österreicher war viel ähnlicher als man gedacht hätte“, so Fischer. Inzwischen leitet der Cellist Nicolas Altstaedt das Orchester, das seit der vergangenen Saison nur noch Haydn-Philharmonie heißt.

Adam Fischer erhält den mit 100.000 US-Dollar dotierten Preis wegen seiner besonderen Verdienste um die Musik als völkerverbindende Kraft. Die Verleihung findet am 31. Mai diese Jahres, am 209. Todestag von Joseph Haydn, während einer Feierstunde in der Knesset in Jerusalem statt. Fischer teilt sich den Preis in der Kategorie „Musik“ mit Paul McCartney.

Preis wird seit den 1970er Jahren vergeben

Der Wolf-Preis ist ein seit 1978 an Wissenschaftler und Künstler von der in Israel ansässigen Wolf Foundation vergebener Preis. Er wird vergeben für „Verdienste zum Wohle der Menschheit und freundschaftliche Beziehungen unter den Völkern“. Der Preis wurde von Ricardo Wolf gestiftet, einem in Deutschland geborenen Erfinder und früheren kubanischen Botschafter in Israel. Er wird in sechs Disziplinen vergeben.