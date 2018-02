Parndorf: Modernisierung des Bahnhofes startet

Am Montag startet die ÖBB mit der Modernisierung des Bahnhofes Parndorf Ort im Bezirk Neusiedl am See. In Summe werden laut den Bundesbahnen bis April 2019 rund 14 Millionen Euro investiert.

Herzstück der Maßnahmen sei die barrierefreie Gestaltung: Durch diese Maßnahmen können die Fahrgäste künftig zum Zug gelangen können, ohne dabei eine Stufe überwinden zu müssen.

Die Arbeiten umfassen einen neuen Personentunnel mit Stiegenaufgängen und Liften, Blindenleitsysteme, geschlossene Warteräume für die Bahnsteige sowie eine Vergrößerung der Park&Ride-Anlage. Weiters sollen die Bahnsteigbeleuchtung und die Kundeninformationssysteme erneuert werden.

