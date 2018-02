Literaturhaus Mattersburg: Buntes Programm

In der kommenden Woche startet das Literaturhaus Mattersburg in die Frühjahrssaison. Der erste Gast ist der renommierte Autor und Psychiater Paulus Hochgatterer. Neben bekannten Namen wird das Literaturhaus auch neue Talente präsentieren.

Das Frühjahrsprogramm ist fixiert: Im Literaturhaus Mattersburg werden zahlreiche Gäste erwartet. Paulus Hochgatterer liest am kommenden Donnerstag aus seinem neuen Buch. Ein weiterer Gast ist Shootingstar Fiston Mwanza Mujila aus dem Kongo, der in Graz lebt. Mit dabei sind auch die Austro-Koreanerin Anna Kim, Jungautor Elias Hirschl sowie Gertraud Klemm mit einem Roman über Frausein und Freisein.

ORF

ORF

„Für uns als Literaturhaus ist es wichtig, dass wir mit unseren Gästen und mit der Literaturauch Winkel ausleuchten können, in die man im alltäglichen, gesellschaftlichen Diskurs nicht so leicht hinkommt“, erklärt Leiterin Barbara Mayer.

Stolz auf Jungautoren

Im Literaturhaus wird aber nicht nur vorgelesen. In Schreibinitiativen und Jugendschreibwerkstätten wird auch Eigenes geschrieben. Eine der Neo-Schreibenden ist die junge Anna Richter, die 2017 den dritten Platz beim Energie Burgenland-Literaturpreis gewonnen hat - mehr dazu in Energie-Burgenland-Literaturpreis verliehen.

ORF

„Es sind rund acht Jugendiche, die sich wirklich regelmäßig treffen und als Schreibgruppe zusammengewachsen sind. Es macht uns stolz, dass aus dieser Gruppe wirklich immer wieder bemerkenswerte Texte herauskommen“, so Mayer.

Exkursionen zu Keramikerinnen

Immer wieder verlässt das Team des Hauses die eigenen Räumlichkeiten für Exkursionen. Im Frühjahr gibt es Werkstättenbesuche bei der Keramikerin Eveline Lehner und bei Fria Elfen. „Es ist wirklich schwierig, Kunst in einem geschlossenen Raum vorzustellen, gerade wenn es um die Kunst dieser beiden Künstlerinnen geht. So liegt es einfach nahe, sich auf den Weg zu machen und die Beiden wirklich auf ihren Orten aufzusuchen“, so Barbara Mayer.

ORF

Seit der Schließung des Kulturzentrums Mattersburg befindet sich die Institution im Ausweichquartier im Rathaus. Das Team hofft auf eine baldige Standortlösung, denn im kommenden Jahr feiert das Literaturhaus Mattersburg sein 25-jähriges Bestehen.

Links: