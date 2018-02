Anzahl der Grippefälle steigt

Die Grippesaison läuft: Bei der Burgenländischen Gebietskrankenkasse (BGKK) sind in den vergangenen Wochen stetig mehr Patienten registriert worden, die an Grippe oder einem grippalen Infekt leiden.

Ärzte und Apotheker haben derzeit Hochsaison. Die Grippeviren sind jeden Winter zuverlässige Gäste, die sicher nicht ausbleiben. Seit Mitte Jänner registriert die Burgenländische Gebietskrankenkasse jede Woche mehr Fälle von Grippe und grippalen Infekten unter ihren Versicherten.

In diesen Zahlen sind Kinder und Pensionisten nicht erfasst. In der Vorwoche sind bei der Burgenländischen Gebietskrankenkasse zirka 980 grippale Infekte und mehr als 100 Grippe-Fälle gemeldet worden. Das ist eine deutliche Steigerung zur Woche davor, in der knapp 70 Versicherte mit Grippe und rund 900 Patienten mit grippalen Infekten registriert waren. Wann die Grippewelle im Burgenand ihren Höhepunkt erreicht hat, ist bislang noch nicht abzusehen.

