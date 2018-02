Valentinstag: Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Der Valentinstag ist der Blumentag schlechthin. Für die Floristen ist es der erste starte Geschäftstag im Jahr. Auch der Handel freut sich über gute Umsätze und vermehrt auch die Gastronomie und die Hotellerie.

Rund 34 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kaufen ihre Valentinsgeschenke regional ein, so Andrea Gottweis, Innungsmeisterin der Sparte Handel. „Der Valentinstag ist natürlich ein zusätzlicher Anlass, um Geschenke zu kaufen, was für den Handel natürlich Umsatz bringt. In erster Linie werden natürlich Blumen gekauft - 59 Prozent wählen Blumen als Geschenk. Dann liegen Süßigkeiten und gemeinsame Aktivitäten im Trend“, so Gottweis.

Laut Befragung rechne man damit, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer heuer rund 60 Euro für Geschenke ausgeben - das seien rund zehn Prozent mehr, als im Vorjahr, sagte Gottweis.

Blumen an erster Stelle

Blumen liegen nach wie vor an erster Stelle bei den Geschenken. Der Valentinstag ist ein wichtiger Umsatzbringer für die Gärtner und Floristen, es ist der erste umsatzstarke Tag im Jahr. Neben den klassischen Rosen, sind auch die Frühlingsblumen - wie Tulpen oder Fresien - beliebt, so Andreas Pomper, Innnungsmeister der Floristen. „Heuer ist auch der Trend zu kräftigen, bunten Farben wie Gelb, Orange und Violett“, sagte Pomper.

Neben Blumen sind wie jedes Jahr auch heuer Kleinigkeiten zum Valentinstag gefragt. Egal ob Dekoobjekte, Pölster, oder Figuren - das Herzmotiv haben sie alle gemeinsam. Ganz besonders beliebt ist natürlich auch Schmuck. Hier liegen Armbänder, Halsketten und natürlich Ringe im Trend. Lieblingsmotive bei Anhängern: Ein Herz oder das Unendlichkeitssymbol.