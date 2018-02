Wahlkampfauftakt mit Ministerin Köstinger

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Mittwoch den Bio-Bauernhof der amtierenden Miss Burgenland in Lackendorf besucht. Grund war der Wahlkampfauftakt des Bauernbundes für die Landwirtschaftskammerwahl.

Am 11. März wählen die Bäuerinnen und Bauern im Burgenland ihre Interessensvertretung. Die größte Fraktion in der Landwirtschaftskammer ist der ÖVP-Bauernbund. Er startete am Mittwoch offiziell in den Wahlkampf.

Köstinger bäckt mit Kindern Brot und Kekse

Aus diesem Anlass holte sich Spitzenkandidat Nikolaus Berlakovich (ÖVP) Unterstützung aus Wien. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) besuchte am späten Mittwochnachmittag gemeinsam mit Niki Berlakovich und ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner den Bio-Bauernhof der amtierenden Miss Burgenland, Margot Pölz, in Lackendorf (Bezirk Oberpullendorf). Dort wurden unter anderem mit Kindern Brot und Kekse gebacken.

ORF

