Eiskunstläuferin Miriam Ziegler bereit für Olympia

Die Eiskunstläuferin Miriam Ziegler aus Stoob nimmt schon zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teil. Im Paarlauf-Bewerb hat sie mit ihrem Partner Severin Kiefer ein großes Ziel: einen Platz unter den Top 16.

2010 fuhr die Eiskunstläuferin Miriam Ziegler noch als Teenager im Damen-Bewerb mit, 2014 war dann das erste gemeinsame Jahr mit Severin Kiefer. Jetzt, 2018, steht das arrivierte Paar an der europäischen Spitze.

Stresssituation Olympia

Die Erfahrung soll helfen, mit der Stresssituation umzugehen, wie Ziegler im Skype-Interview aus Berlin mit ORF-Burgenland-Redakteur Michael Guttmann erzählte: „Wir haben auch - nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern bei den letzten Großveranstaltungen in den vergangenen Jahren - gelernt, mit solchen Stresssituationen umzugehen. Und wenn es darauf ankommt, das ganze Drumherum ein bisschen auszublenden.“

Die Kür als großes Ziel

Heuer haben die beiden Eiskunstläufer ihre Punkte-Bestmarke gesteigert und bei der EM Platz sieben erreicht. Auch bei den Grand Prix Bewerben haben sich Ziegler und Kiefer gut präsentiert. Bei Olympia ist ein Platz unter den Top 16 von 22 Paaren im Kurzprogramm nötig, um auch die Kür bestreiten zu dürfen. Sich mehr auf das wichtig Kurzprogramm zu konzentrieren ist aber kein Thema: „Wir brauchen das Kurzprogramm, um es in die Kür zu schaffen. Aber wenn wir dort sind und wissen, dass das möglich ist, dann wollen wir dort auch eine gute Kür zeigen und uns eventuell noch einmal um ein paar Plätze nach vorne laufen. Insofern hat das den gleichen Stellenwert.“

Bewerb ab 1.00 Uhr nachts in Europa

Einstellen müssen sich die beiden auf die ungewöhnliche Wettkampfzeit: am Vormittag Ortszeit, ab 1.00 Uhr nachts in Europa. „Wir werden versuchen, noch ein bisschen Ruhe zu finden, zwischen Training und Wettkampf, weil gerade da ist das größte Problem, dass die Pause so kurz ist, am Wettkampftag zwischen Training und Wettkampf“, erklärte Severin Kiefer.

Von Anfang bis zum Ende dabei sein

Das Paarlaufen bei den Spielen findet am 14. und 15. Februar statt. Miriam Ziegler und Severin Kiefer werden bis zur Schlussfeier in Korea bleiben. „Uns freut es, dass wir dieses mal wirklich von Anfang bis zum Ende dabei sein können. Und vor allem dann nach unseren Wettkämpfen ein paar andere Events anschauen können“, so Ziegler. Der Countdown läuft. Bis 6. Februar wird in in Berlin trainiert, dann folgt die Anreise nach Pyeongchang, eine Woche später findet der Wettkampf statt - der vielleicht wichtigste in der bisherigen Laufbahn von Miriam Ziegler und Severin Kiefer.

