Autor werden im Literaturhaus Mattersburg

Das Literaturhaus Mattersburg präsentierte sein Programm für das erste Halbjahr 2018. Es ist ein Mix von bekannten Autorennamen und interessanten Newcomern. Wie schon in den Jahren zuvor, bietet das Haus auch wieder die Möglichkeit schreibend aktiv zu werden.

Seit zwei Jahren bietet das Literaturhaus Mattersburg eine Schreibwerkstatt für Jugendliche an, die von der Autorin Theodora Bauer geleitet wird. Anna Richter, eine der Teilnehmerinnen der ersten Stunde, konnte im vergangenen Jahr den dritten Platz beim Energie Burgenland-Literaturpreis erringen.

Schreibinitiativen für alle

„Es ist schön welche Texte unter anderem von ihr und von anderen Jugendlichen im Rahmen dieser Jugendschreibwerkstatt entstehen. Im Herbst werden diese jungen Schreibenden im Literaturhaus auftreten“, so Barbara Mayer, Leiterin des Literaturhauses Mattersburg. Schreibinitiativen gibt es auch für erwachsene Interessierte. Immer wieder werden diese auch von Profis gecoacht, im vergangenen Jahr waren das Mieze Medusa und Maja Haderlap.

Start mit Paulus Hochgatterer

Das Programm des Literaturhauses startet im Februar mit einem großen Namen: Für die Lesung mit Paulus Hochgatterer muss man sich anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Von der Geschichte Koreas erzählt die hochgelobte Anna Kim in „Die große Heimkehr“ und Gertraud Klemm liest aus ihrem Roman „Erbsenzählen“ über Frausein und Freisein. Weitere Gäste sind Elias Hirschl oder Jana Benova.

„Ich freue mich, dass es in einer Zeit, wo einem Kultur oft nur in Schlagzeilen, in einer Oberflächlichkeit begegnet, es mehr und mehr Leute werden, die sich mit Themen auseinandersetzen wollen, die mit Autorinnen und Autoren ins Gespräch kommen wollen“, so Mayer über das Literaturhaus-Publikum.

Das Literaturhaus war bis zur Schließung im Kulturzentrum Mattersburg untergebracht, seither befindet es sich in einem Ausweichquartier im Mattersburger Rathaus. Im kommenden Jahr feiert die Institution sein 25-jähriges Bestehen.

