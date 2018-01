Landeshauptmann Niessl lässt sich scheiden

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) will sich von seiner Frau Christine scheiden lassen - das hat der Landeshauptmann am Montag der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Die Trennung erfolge nach 40 Jahren Ehe im Guten.

Landeshauptmann Hans Niessl hat eine neue Lebensgefährtin. Anette Severing ist Anästhesie-Primaria im Eisenstädter Spital der Barmherzigen Brüder, hieß es gegenüber dem ORF Burgenland.

Rechtliche Schritte gegen Gerüchte

Er sei in der Politik geradlinig und auch im Privatleben, so Niessl. Gleichzeitig kündigte der Landeshauptmann an, etwaige Gerüchte der vergangenen Wochen nicht mehr zu tolerieren und rechtliche Schritte einzuleiten. Eine weitere Stellungnahme gab es von ihm nicht.