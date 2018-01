„Die Jahreszeiten“ zum Saisonauftakt

Mit Haydns „Die Jahreszeiten“ hat die Haydn Philharmonie unter der Leitung von Nicolas Altstaedt am Samstag die heurige Konzertsaison auf Schloss Esterhazy eröffnet. Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil sprach dabei von einer Annäherung zwischen Land und Esterhazy.

Es war wohl für alle Beteiligten ein außergewöhnliches Konzert am Samstag, denn „Die Jahreszeiten“ aus dem Haydnsaal von Schloss Esterhazy in Eisenstadt wurden zum einen von ORF 3 von insgesamt acht ferngesteuerten Kameras aufgezeichnet und zugleich auf der Klassik-Internetplattform „fidelio“ live übertragen. Eine Herausforderung für Technik und Personal.

ORF

Es sei sehr schwierig ein Orchester aufzunehmen, so Regisseur Dick Kuijs. Es würden sehr viele Dinge passieren und man müsse darauf achten, dass die Kameras im richtigen Moment auf die exakte Position gerichtet seien, so Kuijs.

ORF

Neues Publikum über das Internet erreichen

Seitens des Veranstalters Esterhazy zeigt man sich über die Liveübertragung des Konzertes durch „fidelio“ erfreut. Man freue sich, dass die Klassik-Internetplattform Eisenstadt entdeckt habe, so Stefan Ottrubay, der Generaldirektor der Esterhazy-Betriebe. Wenn man bei dieser Plattform rechtzeitig dabei sei, dann erschließe man sich ein vollkommen neues Publikum.

Annäherungen zwischen Esterhazy und Land

Zum ersten Mal zu Gast beim Konzert am Samstagabend war auch der neue Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ). Zum Rechtsstreit mit der Esterhazy Stiftung sagte er gegenüber dem ORF-Burgenland, dass es Gespräche und eine Annäherung gebe. Man habe jedoch Stillschweigen vereinbart, um diese Gespräche nicht zu gefährden, so Doskozil. Bereits vor Weihnachten kündigte Doskozil an, dass das Land die Anwälte wechseln werde.

ORF

Zwischen dem Land und Esterhazy gibt es seit Jahren Rechtsstreitigkeiten. Unter anderem geht es dabei um die Umfahrung Schützen oder den Streit rund um Fördergelder für die Opernfestspiele in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) - mehr dazu in Oper im Steinbruch vor dem Aus. Im Streit rund um Instandhaltungs- und Renovierungskosten nachdem das Land das Schloss Esterhazy 40 Jahre lang gepächtet hatte, ist es im November, noch unter Doskozils Vorgänger Helmut Bieler, zu einer Teileinigung gekommen - mehr dazu in Teileinigung zwischen Land und Esterhazy.