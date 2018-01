46 Hundewelpen in Pkw gepfercht

Immer wieder erwischt die Polizei im Bezirk Neusiedl am See illegale Tiertransporte. Am Samstag konnten Beamte in Kittsee einen 27-jährigen Italiener stoppen, der in seinem Kombi 46 Hundewelpen illegal transportiert hat.

Der 27-jährige italienische Staatsangehörige wurde am Samstag im Zuge einer Routinekontrolle auf der A6-Nordostautobahn im Gemeindegebiet von Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei einer Nachschau im Fahrzeug entdeckten die Beamten 46 Hundewelpen verschiedener Rassen. Einige von ihnen waren erst vier bis fünf Wochen alt.

Landespolizeidirektion Burgenland

Zum Weiterverkauf in Norditalien bestimmt

Der Italiener hatte die Tiere ungesichert auf der Rückbank unter einer Decke sowie im Laderaum seines Fahrzeuges in Schachteln und Transportboxen mitgeführt. Bei der Befragung gab der 27-Jährige an, dass er die Tiere in der Slowakei gekauft habe und sie in weiterer Folge nach Norditalien bringen wolle, um sie dort weiter zu verkaufen.

Landespolizeidirektion Burgenland

Entsprechende Papiere konnte der Mann auf Nachfrage nicht vorlegen. Außerdem war das Auto offensichtlich nicht für einen Tiertransport ausgestattet. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen nach den Tierschutz- und Transportgesetzen. Die Hunde wurden nach der Verständigung des Bezirks-Amtstierärztin in ein Tierschutzhaus gebracht, wo sie sich nun von der Tortur erholen.

Landespolizeidirketion Burgenland

Polizei stoppt immer wieder illegale Tiertransporte

Erst vor rund eineinhalb Wochen konnte die Polizei ebenfalls in Kittsee einen illegalen Tiertransport stoppen - mehr dazu in A6: Tiertransport mit 1.800 Tieren aufgehalten. Der slowenische Kleinlaster war mit rund 1.800 zum Teil exotischen Tieren beladen. Auch hier konnte die 54-jährige Lenkerin aus Slowenien keine Papiere vorlegen.

