Niessl: „Richtige Entscheidung“ in Wien

Mit 551 Stimmen ist am Samstag Michael Ludwig zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Wien und damit auch zum neuen Bürgermeister der Bundeshauptstadt gewählt worden. Die SPÖ Burgenland bewertet den Ausgang der Wahl positiv.

Ludwig setzte sich damit, bei der ersten Kampfabstimmung in der Geschichte der Wiener SPÖ, gegen den geschäftsführenden SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder durch - mehr dazu in 551 Stimmen für Ludwig. Ludwig wurde mit 57 Prozent der Delegiertenstimmen in das Amt gewählt.

„Freuen uns auf die Zusammenarbeit“

Seitens der SPÖ Burgenland zeigte man sich am Samstag mit dem Ausgang der Wahl zufrieden. SPÖ-Landesparteivorsitzender und Landeshauptmann Hans Niessl sowie der designierte Landesparteivorsitzende Landesrat Hans Peter Doskozil bewerteten die Entscheidung positiv. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, sagte Niessl. Mit Michael Ludwig würde die SPÖ Wien einer guten Zukunft entgegensteuern. Man freue sich nun auch die persönliche Zusammenarbeit mit ihm, teilte Niessl in einer Aussendung mit.

Auch Landesrat Hans Peter Doskozil zeigte sich erfreut über die Wahl Ludwigs. Mit ihm sei ein enger Freund und politischer Weggefährte zum Vorsitzenden der SPÖ Wien gewählt worden, so Doskozil. Er halte viel von der Art und Weise, wie Ludwig Politik betreibe.

Weichenstellung für Bundes-SPÖ

Mit der Wahl Ludwigs zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Wien folgt er gleichzeitig auch als neuer Bürgermeister der Bundeshauptstadt. Er löst damit den langjährigen Wiener Bürgermeister Michael Häupl nach fast 25 Jahren Amtszeit ab. Die Entscheidung gilt als Weichenstellung, auch für die Bundes-SPÖ, denn das Amt des Wiener Bürgermeister ist derzeit einer der wichtigsten, das die Partei zu vergeben hat.

