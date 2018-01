ÖVP-Neujahrsempfang in Oberwart

Derzeit finden im Burgenland die letzten Neujahresempfänge 2018 statt. Am Freitagabend lud die ÖVP des Bezirks Oberwart zum traditionellen Empfang im Messezentrum. Prominenter Gastredner war EU-Kommissar Johannes Hahn.

Rund 500 ÖVP Funktionäre waren der Einladung von ÖVP-Bezirksobfrau Michaela Resetar ins Messezentrum gefolgt. ÖVP Landesparteiobmann Thomas Steiner kritisierte in seiner Rede einmal mehr die Arbeit der rot-blauen Landesregierung die nur Schönfärberei betreibe, etwa wenn es um das Wirtschaftswachstum oder den Tourismus gehe.

ORF

Kritik an rot-blauer Landesregierung

Es habe Zeiten gegeben, in denen man Wachstumskaiser und Tourismuskaiser gewesen sei. Das seien jene Zeiten gewesen, in denen ÖVP-Regierungsmitglieder dafür verantwortlich gewesen seien. Rot-Blau habe es innerhalb von zwei Jahren geschafft das Burgenland von der Spitze in das Mittelmaß zu führen, so Steiner.

„Es wird weiterhin EU-Förderungen geben“ EU-Kommissar Johannes Hahn im Gespräch mit ORF-Burgenland-Reporter Kurt Krenn.

Auch nach 2020 EU-Förderungen für das Land

Das zentrale Thema beim Neujahrsempfang war aber die EU. Hier streute der Gastredner, EU-Kommissar Johannes Hahn, dem Burgenland Rosen. Das Burgenland habe sich mit Hilfe der Europäischen Union zu einer Vorzeigeregion in Europa entwickelt. Man sei zuversichtlich, dass das Burgenland auch nach 2020 EU-Fördergelder bekommen werde. "Ich hatte vor wenigen Tagen mit dem Präsidenten Jean-Claude Juncker darüber ein Gespräch, dass wir auch in der Zukunft sicherstellen, dass alle Regionen Europas und auch die, die schon besser entwickelt sind, wie etwa das Burgenland, auch weiter eine Förderung bekommen sollen. Es wird eine Förderung geben, sagte Hahn.

In welcher Höhe könne man derzeit noch nicht sagen, weil Großbritannien als Nettozahler bekanntlich die EU verlässt, so Hahn. Grundsätzlich gaben sich die Besucher beim ÖVP-Neujahrsempfang in Oberwart zuversichtlich, dass das Burgenland von der EU auch künftig profitieren werde.