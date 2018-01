Sagartz neuer Obmann des ÖAAB

Beim ÖAAB Burgenland kommt es zu personellen und inhaltlichen Veränderungen. Der bisherige Obmann Bernhard Hirczy übergibt die Funktion an ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz, der ab sofort geschäftsführender Obmann ist.

Der Wechsel beim Österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerbund ÖAAB scheint offenbar auch eine Folge davon zu sein, dass Bernhard Hirczy die Bürgermeisterwahl in der Bezirkshauptstadt Jennersdorf im Oktober 2017 verloren hat. Er musste sich in der Stichwahl Reinhard Deutsch, dem Kandidaten der Jennersdorfer Bürgerliste (JES), geschlagen geben - mehr dazu in Jennersdorf: Deutsch schafft Sensation.

Hirczy will sich auf Heimatbezirk konzentrieren

Hirczy wurde im Jahr 2014 zum Obmann des ÖAAB Burgenland gewählt, gemäß den Statuten der Organisation auf eine Zeit von vier Jahren. Bei der kommenden Wahl im April möchte Hirczy nicht mehr antreten. Er wolle sich nun auf seinen Heimatbezirk, den Bezirk Jennersdorf, konzentrieren. Dort gebe es viele große Aufgaben und Herausforderungen. Unter anderem gehe es um die Bereiche Infrastruktur, die S7-Schnellstraße, die Elektrifizierung der Bahn sowie um Arbeitsplätze und Pendler, so Hirczy. Das ÖAAB-Netzwerk und die Erfahrungen die er dort gemacht habe, wolle er nützen, um sich in der Region im Bezirk Jennersdorf einzubringen, so Hirczy.

Gesundheit und Pflege im Fokus

Hirczy übergibt die Funktion an ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz, der ab sofort geschäftsführender Obmann des ÖAAB Burgenland ist. Als soziale Stimme der ÖVP Burgenland sei es ihm wichtig, dass vor allem zwei Themen im Fokus der Arbeit des ÖAAB bleiben, sagt Sagartz. Das sei das Thema Gesundheit und das Thema Pflege. Das seien zwei Themenfelder wo es in den kommenden Jahren viele Herausforderungen gebe. Wir alle würden uns wünschen, dass man zu Hause alt werden könne und dabei auch noch gesund bleibe. Dazu brauche es die entsprechenden Rahmenbedingungen und ein gutes Miteinander aller Verantwortungsträger in diesen Bereichen, so Sagartz.

Unter anderem gelte es die Hausärzte in allen burgenländischen Gemeinden flächendeckend abzusichern. Im Bereich der Arbeitswelt gehe es vor allem um die Chancen der zunehmenden Digitalisierung sowie um moderne Arbeitszeitmodelle, so Sagartz. Eine entsprechende Klausur dazu, sowie eine Tour durch das Land, sollen im März stattfinden. Die offizielle Wahl erfolgt dann beim Landestag des ÖAAB im April.