Neufeld/Leitha: Mauer auf Auto gestürzt

In Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Donnerstagabend eine Mauer auf ein abgestelltes Auto gestürzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Am Donnerstagabend wurde die Stadtfeuerwehr Neufeld zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Eine Mauer war auf ein daneben abgestelltes Auto gestürzt, in dem allerdings niemand saß.

Der Besitzer des Grundstücks fuhr mit seinem Traktor und dem darauf montierten Frontlader gegen eine Mauer, die daraufhin einstürzte und das Auto unter sich begrub. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehrmitglieder befreiten das Auto von den Mauerresten und transportierten es ab. Eine Baufirma lud den entstandenen Bauschutt auf und entsorgte diesen.