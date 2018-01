Mundartdichterin Herta Schreiner gestorben

Die burgenländische Mundartdichterin, Herta Schreiner, ist tot. Die Zemendorferin verstarb vergangenen Sonntag nach langer schwerer Krankheit im 92. Lebensjahr. Sie ist vor allem für ihre Mundartgedichte und Geschichten bekannt.

Herta Schreiner war als Autorin eine Spätberufene. Mit dem Schreiben begann die gelernte Schneiderin aus Zemendorf (Bezirk Mattersburg) erst im Alter von 40 Jahren. Mit ihren humorigen und trefflich formulierten Geschichten machte sie sich in der burgenländischen Volkskulturszene rasch einen Namen.

Ihre Mundartgedichte und Geschichten veröffentlichte sie in fünf Büchern. Zudem schrieb sie mehrere Theaterstücke sowie Einakter und Sketches. Herta Schreiner wird am Freitag, 26. Jänner, in Kleinfrauenhaid (Bezirk Mattersburg) feierlich beigesetzt.

