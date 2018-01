Eisenstadt: Fest für Altbischof Paul Iby

Fast 700 Menschen haben Samstagvormittag in Eisenstadt mit Altbischof Paul Iby sein dreifaches Fest gefeiert. Neben seinem 83. Geburtstag beging der Jubilar seinen 25. Bischofsweihtag und auch seinen Namenstag.

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics lud am Samstag zu einem Festgottesdienst im Martinsdom. Fast 700 Menschen kamen um Zsifkovics’ Vorgänger Altbischof Iby zu gratulieren. Der Haydnchor trug auf Wunsch des Jubilars Werke von Franz Liszt vor, der wie Iby auch aus Raiding stammte.

Beim Gottesdienst wurde in vier Sprachen gemeinsam gebetet und gesungen. Die Messe wurde auch in Gebärdensprache übersetzt, Iby war lange Zeit Seelsorger der Gehörlosen. Via Live-Übertragung im Internet konnte Interessierte auch online mitfeiern.

Iby erinnert sich an Bischofsweihe Am 24. Jänner 1993 wurde Paul Iby hier im Martinsdom in Eisenstadt von seinem Vorgänger, Bischof Stephan László, zum Diözesanbischof geweiht.

Kirchliche und politische Spitzen gratulierten dem Jubilar. Der Apostolische Nuntius Peter Stephan Zurbriggen übermittelte sogar Grüße von Papst Franziskus. Das Oberhaupt der römisch katholischen Kirche ehrte Iby mit der Silbernen Medaille.

Gäste würdigen Ibys Person und Leistungen Familienmitglieder, Freunde, und Wegbegleitern sprechen im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteurin Lena Pavitsich über Altbischof Iby.

Iby selbst meinte über die Feierlichkeiten: „Bei solchen Anlässen wird immer ein bisschen übertrieben. Aber es hat mich gefreut, dass ich dieses Fest in dieser Gesundheit feiern kann und dass es von vielen Menschen wahrgenommen wurde, die mitgefeiert haben und gekommen sind“. Auch für den amtierenden Bischof Zsifkovics war es ein besonderes Fest. „Es ist auch für mich eine große Freude zu sehen, in welch guter Gesundheit und mit welch großer Freude er dieses Fest feiert“, so Zsifkovics.