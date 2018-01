Neue Hochspannungsmasten im Bezirk Neusiedl

Im Bezirk Neusiedl am See werden am Mittwoch mehrere Hochspannungsmasten neu errichtet. Die Masten waren Ende Oktober durch einen Sturm schwer beschädigt worden.

Die Stromversorgung in den Gemeinden Gols und Weiden war kurz unterbrochen. Die Stromversorgung wurde durch Ersatzmasten gesichert. Die Kosten für das Einrichten des Provisoriums und den Aufbau der neuen Masten beträgt laut Energie Burgenland etwa 800.000 Euro. Von den umgestürzten Masten entnommene Proben sollen nun Aufschluss über die Ursache des Umknickens geben.

ORF

