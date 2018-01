Bezirk Mattersburg: Einbrüche in Sportgeschäften

Wie erst am Mittwoch bekannt geworden ist, haben am vergangenen Wochenende Einbrecher im Bezirk Mattersburg zugeschlagen. Bei zwei Einbrüchen in Sportgeschäfte in Mattersburg und Neudörfl haben die Täter Beute in der Höhe von 60.000 Euro gemacht.

Der oder die Täter dürften am Wochenende zugeschlagen haben und wussten offenbar sehr genau worauf sie aus waren. Beim Einbruch in das Sportgeschäft von Martin Mitteregger in Neudörfl haben sich die Einbrecher viel Zeit genommen. Sie haben teure Sportwinterjacken, Triathlonausrüstung und Sportschuhe mitgenommen.

Neun hochpreisige Fahrräder entwendet

Die Schuhe haben sie aus den Kartons ausgepackt, die Schaufensterpuppe wurde in aller Ruhe ausgezogen. Laut Geschäftsinhaber Mitteregger beträgt der Warenwert 35.000 Euro. Dazu kommt noch der Sachschaden, nämlich aufgebrochene Fenster und Türen.

In Mattersburg war ein Lager eines Radfachgeschäfts Ziel von Einbrechern. Das Lager befindet sich in einem Nebengebäude des Geschäftes. Die Einbrecher entwendeten neun hochpreisige Räder, der Schaden liegt bei 25.000 Euro. Auch in Mattersburg dürfte der Einbruch bereits am Wochenende erfolgt sein. Die Polizei ermittelt, wie die Täter in das Gebäude eingedrungen sind.