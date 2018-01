Mordversuch mit Messer: Vier Jahre unbedingt

Wegen Mordversuchs ist am Mittwoch ein 21-Jähriger in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Er soll im Vorjahr in Mattersburg den neuen Freund seiner Ex-Freundin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Das Urteil: Vier Jahre unbedingt.

Der Angeklagte erhält 4 Jahre unbedingt wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte hat das Urteil angenommen, die Staatsanwältin hat noch keine Erklärung abgegeben.

Der 21-Jährige gebürtige Montenegriner gestand gleich zu Prozessbeginn die Tat. Er gab zu, auf den neuen Freund seiner Ex-Freundin mit einem 42 Zentimeter langen Fleischermesser eingestochen zu haben, töten wollte er ihn aber nicht, so der Angeklagte. Auf die Frage der Richterin, warum er zugestochen habe, sagte der Angeklagte, das könne er nicht sagen. Heute wisse er, dass man mit so einem Messer jemanden töten könne. Er hatte in diesem Moment die Bilder der schönen Seiten der Beziehung zu seiner Ex-Freundin im Kopf gehabt.

Für den Anwalt des 21-Jährigen, Nikolaus Rast, ist die Tat „ein klarer Totschlag“. Die Ex-Freundin des Angeklagten sagte vor Gericht, dass es immer wieder Streit in der Beziehung gegeben habe und dass der 21-Jährige gewalttätig und extrem eifersüchtig gewesen sei. Während der Beziehung soll der 21-Jährige zu ihr gesagt haben: „Du wirst keinen anderen Freund als mich haben, weil ich den nächsten abstechen werde.“ Am Nachmittag werden weitere Zeugen gehört.

Verantworten muss sich der 21-Jährige wegen Mordversuchs. Bei Schuldspruch drohen ein Jahr bis fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe. Der Angeklagte gilt rechtlich als junger Erwachsener, daher ist die Strafdrohung geringer als bei Erwachsenen.

Lage eskalierte

Zu dem Streit zwischen dem damals 20-Jährigen und dem späteren 23-jährigen Opfer aus Wiener Neustadt kam es in der Wohnung der jungen Frau in Mattersburg im Vorjahr Anfang März in der Nacht auf Aschermittwoch - mehr dazu in Messerstecherei: Mann lebensgefährlich verletzt.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Ex-Freund, der in Mattersburg lebte - wusste noch, wo sich der Wohnungsschlüssel befand, es folgte ein Handgemenge. Der Angeklagte biss daraufhin seinen Nebenbuhler in die Wange. Dann ging er nach Hause, um ein Messer zu holen - seinen Angaben zufolge, um die Reifen am Auto seines Kontrahenten aufzuschlitzen. Die junge Frau und der Verletzte wollten ins Krankenhaus, um die Bisswunde versorgen zu lassen.

Auf der Straße trafen sie neuerlich mit dem Ex-Freund zusammen. Der stach zu - laut Anklage fünf Mal mit einem 42 Zentimeter langen Fleischermesser. Die Messerstiche trafen Kopf, Rücken und Schulterbereich - der Wiener Neustädter brach lebensgefährlich verletzt zusammen. Der Angreifer flüchtete und wurde kurz darauf zu Hause festgenommen.

