Auszeichnung für Mut und Zivilcourage

In Eisenstadt wurde der Sicherheitsverdienstpreis der Polizei vergeben. Bei der Preisverleihung wurden Menschen ausgezeichnet, die Zivilcourage bewiesen haben und zur Aufklärung von Straftaten maßgeblich beigetragen haben.

Am Montag wurden Burgenländerinnen und Burgenländer für ihre besondere Zivilcourage geehrt. Sie haben etwa Ladendiebe verfolgt oder haben Einschleichdiebe auf der Flucht solange beobachtet, bis die Polizei am Tatort war.

ORF

„Verdächtige Leute“ erfolgreich verfolgt

Unter den Preisträgern befinden sich etwa Corinna Wagner und ihr Partner Stefan Luif. Die Beiden betreiben eine Landwirtschaft in Pinkafeld. Am 10.Dezember haben sie ein Auto mit „verdächtigen Leuten“ wahrgenommen. Wagner und Luif verfolgten das Auto und fotografierten es. Wenig später beobachteten sie die Personen bei einem Einbruch in einer Wohngegend. Durch die Mithilfe der beiden Bauern konnte die Polizei wenig später die Täter fassen.

Verliehen wird der jährliche Sicherheitsverdienstpreis der Polizei von Raiffeisen, der Versicherung Uniqua, der Wochenzeitung BVZ und dem ORF-Landesstudio Burgenland.

Bei aller Zivilcourage sei es trotzdem am Wichtigsten, dass die eigene Sicherheit Vorrang hat. „Wenn man solche Vorfälle sieht, bei denen Täter etwas anstellen, dann ist es wichtig, dass man sich nicht in Gefahr bringt und den Helden spielt“, warnt Landespolizeidirektor Martin Huber. Entscheidend sei es, in der Situation ruhig zu bleiben, Informationen aufzunehmen und den Notruf zu wählen.

ORF

„Menschen, die Zivilcourage beweisen“

Als Dankeschön für ihr heldenhaftes Auftreten erhalten die Preisträger 1.000 Euro. „Diese Aktion ist eine Aktion, wo Menschen Zivilcourage beweisen, selbst etwas in die Hand nehmen und Dinge zum Besseren wenden“, sagt Rudolf Könighoferder, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank.