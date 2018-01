Skiwoche Altenmarkt: Bisher 240 Anmeldungen

Die Anmeldefrist für die burgenländische Skiwoche endet am 19. Jänner. Bis jetzt haben sich rund 240 Skifahrer für die Woche in den Semesterferien in Altenmarkt/Zauchensee angemeldet.

Die Skiwoche wird vom burgenländischen Skiverband organisiert. Sie soll es den Burgenländerinnen und Burgenländern ermöglichen, kostengünstig Wintersport zu treiben. Auf dem Programm stehen auch heuer wieder Skikurse, Weinkost, Hüttenrallye, Abschlussrennen, Skitest und Burgenlandabend. Alexander Hegedüs vom Burgenländischen Skiverband rechnet damit, dass man die Teilnehmerzahl von 300 vom Vorjahr noch toppen kann. Es würden jeden Tag neue Anmeldungen eintrudeln.

ORF

Angebot für Jugendliche ohne Begleitung

Das Land unterstützt die Skiwoche auch heuer wieder. Das Landesjugendreferat biete zusätzlich in der Zeit vom 11. Februar bis 18. Februar die Skiwoche für Kinder und Jugendliche, die ohne Begleitung mitfahren wollten, an, sagte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Wichtig sei es, ein leistbares Skivergnügen zu gewährleisten. Daher werde Unterkunft, An- und Abreise und die ganztägige Betreuung durch ausgebildete Ski- und Snowboardtrainer zu einem Preis von 319 Euro angeboten und das Landesjugendreferat unterstütze das mit einem Betrag von jeweils 50 Euro, um diesen Preis auch gewährleisten zu können.

Auch diverse Sponsoren unterstützen die Skiwoche. Energie Burgenland-Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits meinte dazu: „Uns ist ganz wichtig, dass auch junge Menschen, die es sich ansonsten vielleicht nicht leisten könnten, an einer Skiwoche teilzunehmen, dabei sein können.“