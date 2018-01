Countdown für „Burgenland Extrem Tour“

Was als privates Abenteuer von zwei Freunden begonnen hat, ist mittlerweile zu einer Großveranstaltung geworden: Ende Jänner findet die siebente „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

120 Kilometer zu Fuß gehen und das innerhalb eines Tages, bei Wind und Kälte - das ist die „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“, die Ende Jänner zum bereits siebenten Mal stattfindet. Die „Burgenland Extrem Tour“ ist mittlerweile auch international bekannt, diesmal nehmen schon 3.500 Menschen teil.

Trainieren für Extremtour Christian Hofmann hat einige Teilnehmer beim Training für die „Burgenland Extrem Tour“ begleitet.

Gehen, laufen, radfahren

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen zu Fuß einmal rund um den Neusiedler See. Startschuss für die Tour 2018 ist am 25. Jänner um 12.00 Uhr für die Radfahrer (drei Runden um den Neusiedlersee) und am 26. Jänner um 4.30 Uhr für die Wanderer und Läufer. Wie viele letztendlich die Seeumrundung schaffen, hängt nicht nur von Kondition und Motivation, sondern auch vom Wetter ab. Im Schnitt waren es bisher 30 Prozent, so Organisator Michael Oberhauser: „2015, als es Schneeflocken so groß wie Taschentücher gab, waren es nur zehn Prozent.“

Organisator Michael Oberhauser im Gespräch Der Organisator der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“, Michael Oberhauser, im „Burgenland heute“-Gespräch mit Martin Ganster.

Internationales Event mit 22 Nationen

Generell merkt man, dass die Erfahrung zunimmt, die Ausstattung besser wird und die Teilnehmer auch besser vorbereitet sind, so Oberhauser. Im ersten Jahr kamen die Teilnehmer hauptsächlich aus dem Burgenland. Dem ist nicht mehr so: „Der Wahnsinn wächst von Ost nach West. Natürlich hatten wir von Anfang an auch viele Wienerinnen und Wiener dabei. Oberösterreich ist ein ganz starkes Bundesland, bis nach Tirol, aber auch hinauf in den Norden - Deutschland, Dänemark, Schweden - über 22 Nationen sind dabei, kommen ins Burgenland um diesen Wahnsinn am See zu erleben.“ Seit einigen Jahren sind auch Radfahrer dabei, die den See drei Mal umrunden. Heuer zum ersten Mal sind auch Schülerinnen und Schüler bei der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ dabei - mehr dazu in Erstmals Kinder bei „Burgenland Extrem“.

Motivation und Selbstverantwortung

Wer die „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ komplett schaffen will, muss schon Monate zuvor mit dem Training beginnen. "Aber man tastet sich von einem zum nächsten Mal heran, so Oberhauser. Jeder Teilnehmer muss einen Reisepass mitnehmen, da der Weg um den Neusiedlersee bekanntlich ja auch durch Ungarn führt. Die Teilnehmer werden zwar auf der Strecke versorgt, trotzdem muss jeder mindestens eine Stunde sich selbst versorgen können - Selbstverantwortung spielt hier eine große Rolle, sagte Oberhauser.

